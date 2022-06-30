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В ФИА не спешат вмешиваться в ситуацию с дельфинированием болидов

Автоспорт
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Организация хочет ещё понаблюдать за ситуацией

В ФИА не спешат вмешиваться в ситуацию с дельфинированием болидов

фото - F1

Новина українською

ФИА хочет получить больше данных о поведении болидов Формулы-1, прежде чем рассматривать вопрос о введении запланированных ограничений, которые будут направлены на решение проблемы с дельфинированием, сообщает Motorsport.

Перед Гран-при Канады руководство автогонок выпустило техническую директиву для команд, объявив о своем намерении помочь ограничить количество отскоков болидов из-за опасений по поводу безопасности гонщиков.

ФИА хотела создать метрику аэродинамических колебаний, которая помогла бы определить предел, до которого автомобилям разрешается подпрыгивать вверх и вниз. После введения этой метрики любая команда, превысившая установленный предел, должна была увеличить клиренс, чтобы уменьшить явление дельфинирования.

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В статье: ФИА
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