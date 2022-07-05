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Вице-чемпион Moto-GP попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Автоспорт
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Теперь ему грозит лишение водительского удостоверения

Вице-чемпион Moto-GP попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

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Вице-чемпион MotoGP и гонщик команды "Дукати" итальянец Франческо Баньяя попал в ДТП на Ибице (Испания), пишет издание Diario de Ibiza. Инцидент произошёл утром 5 июля. "Ситроен" итальянца вылетел с дороги и угодил в кювет.

Прибывшая на место происшествия полиция выявила, что Баньяя был в состоянии алкогольного опьянения, по результатам тестирования показав 0,87 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха при допустимых в Испании 0,25 мг/л. В данный момент гонщику грозит лишение прав на срок до четырёх лет.

В нынешнем сезоне MotoGP 25-летний Баньяя, идущий на четвёртом месте

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В статье: Франческо Баньяя
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