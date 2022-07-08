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Макс Ферстаппен вырвал победу в квалификации на Гран-при Австрии

Автоспорт
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Макс произвел фурор

Макс Ферстаппен вырвал победу в квалификации на Гран-при Австрии

фото - formula1.com

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В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера — Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", по итогам заезда продемонстрировал десятый результат, разбив машину на первой попытке в третьем сегменте. Его напарник Джордж Расселл также разбил болид в квалификации, но сумел стать пятым по итогам квалификации — он успел установить результат до аварии.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.04,984.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,029.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,082.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,420.
5. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,447.
6. Эстебан Окон ("Альпин") +1,742.
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,895.
8. Мик Шумахер ("Хаас") +1,027.
9. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,119.
10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +8,167.

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В статье: Макс Ферстаппен
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