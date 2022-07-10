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Гран-при Австрии. Леклер победил впервые за восемь гонок. Он снова второй в Кубке пилотов
Ферстаппен – второй, Сайнц и Перес – не финишировали
Фото: Planet F1
Завершилось Гран-при Австрии, которое проходило на автодроме Ред Булл Ринг в городе Шпильберг. Победу одержал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер. Для монегаска это первая выиграна гонка из последних восьми. Теперь у него три золота в текущем сезоне.
Вторым стал лучший пилот этого сезона по набранным очкам: Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Примечательно, что вторые пилоты обоих команд-лидеров Кубка конструкторов – "Феррари" и "Ред Булла" – сошли с гонки. Третьим стал Льюис Хэмилтон из "Мерседес".
Гран-при Австрии.
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Эстебан Окон - "Альпин"
6. Мик Шумахер - "Хаас"
7. Ландо Норрис - "МакЛарен"
8. Кевин Магнуссен - "Хаас"
9. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
10. Фернандо Алонсо - "Альпин"
11. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
12. Алекс Албон - "Уильямс"
13. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
15. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
16. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
17. Юки Цунода - "Альфа Таури"
Не финишировали:
Карлос Сайнс - "Феррари"
Серхио Перес - "Ред Булл"
Николас Латифи - "Уильямс"
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