Гран-при Австрии. Леклер победил впервые за восемь гонок. Он снова второй в Кубке пилотов

Завершилось Гран-при Австрии, которое проходило на автодроме Ред Булл Ринг в городе Шпильберг. Победу одержал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер. Для монегаска это первая выиграна гонка из последних восьми. Теперь у него три золота в текущем сезоне.

Вторым стал лучший пилот этого сезона по набранным очкам: Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Примечательно, что вторые пилоты обоих команд-лидеров Кубка конструкторов – "Феррари" и "Ред Булла" – сошли с гонки. Третьим стал Льюис Хэмилтон из "Мерседес".

Гран-при Австрии.

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Эстебан Окон - "Альпин"

6. Мик Шумахер - "Хаас"

7. Ландо Норрис - "МакЛарен"

8. Кевин Магнуссен - "Хаас"

9. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

10. Фернандо Алонсо - "Альпин"

11. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

12. Алекс Албон - "Уильямс"

13. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

15. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

16. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

17. Юки Цунода - "Альфа Таури"

Не финишировали:

Карлос Сайнс - "Феррари"

Серхио Перес - "Ред Булл"

Николас Латифи - "Уильямс"