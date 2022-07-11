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Магнуссен: Мик Шумахер сделал большой шаг вперёд
Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен - об успехах своего напарника
Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен оценил выступление своего напарника Мика Шумахера на Гран-при Австрии. Шумахер финишировал шестым, Магнуссен - восьмым.
"В последних двух гонках Мик сделал большой шаг вперёд. Я рад и за него, и за команду. Сейчас мы занимаем седьмое место в Кубке конструкторов и хотим стать ещё лучше. Для этого нужно, чтобы оба гонщика приносили очки.
Что касается обгона, то если Мик быстрее меня, то нет никаких причин ему мешать. Я здесь, чтобы помогать команде, а не выиграть чемпионат. Сейчас не то положение. Надеюсь, что в будущем это произойдёт, но я командный игрок, так что рад двойным очкам", - цитирует Магнуссена GrandPX.
Мик Шумахер по итогам Гран-при Австрии был признан гонщиком дня. Сын Михаэля Шумахера во второй гонке подряд набрал очки.
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