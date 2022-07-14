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Расселл: Прежний Хэмилтон вернулся

Автоспорт
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Он уверен, что Льюис будет показывать отличные результаты

Расселл: Прежний Хэмилтон вернулся

Фото: F1 Track Talk

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Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл считает, что его напарник Льюис Хэмилтон возвращается к своей лучшей форме после неудачного начала сезона.

"Я знал, с чем мне предстояло столкнуться в начале сезона. Я лично убедился, насколько великолепен Льюис. В любом виде спорта важно найти свой ритм. Очевидно, я начал сезон хорошо. Первые восемь или девять гонок прошли достаточно успешно, в двух гонках до Австрии мне было сложнее. Зато мы видели, насколько быстрым был Льюис. Прежний Хэмилтон вернулся.

Но нельзя расслабляться. Всё же в Сильверстоуне достаточно уникальная трасса. На таких этапах у нас будет хороший потенциал. Что касается Австрии, то было неприятно из-за инцидента в четвёртом повороте. Я потерял много времени, возможно, по секунде на круг. В конце концов было неплохо финишировать там же, где я и начинал", — приводит слова Расселла GPFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон Джордж Расселл
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