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Пьер Гасли рассказал об обновлении болида Альфа Таури
Ждем результатов
Фото: Getty Images
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли поделился ожиданиями перед предстоящим Гран-при Франции.
"Я всегда предпочитаю смотреть вперёд и надеюсь, что всё станет намного лучше с обновлениями, которые мы получим на машине в этот уикенд. Они в основном касаются аэродинамики и должны обеспечить реальный рост производительности, поэтому я очень хочу опробовать их на "Поль Рикаре" в надежде, что они смогут вернуть нас в борьбу за очки.
Это особенный уикенд, поскольку это моя домашняя гонка, особенно в этом году, так как существует некоторая неопределённость в отношении будущего Гран-при Франции. Мы не уверены, останется ли он в календаре или нет на следующий год, поэтому я хочу насладиться моментом и разделить его со всеми моими болельщиками, сторонниками и французскими любителями гонок Формулы-1. Фактически, мы организовали специальную трибуну Гасли у шиканы на задней прямой для моих болельщиков. Приятно иметь возможность сделать что-то более личное и пообщаться с ними чуть больше, чем обычно. Это будет хорошая атмосфера, и я надеюсь, что мы сможем выступить достаточно хорошо, чтобы показать хороший результат перед французской публикой", — приводит слова Гасли официальный сайт команды.
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