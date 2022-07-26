Льюис Хэмилтон: Пытался угнаться за Ферстаппеном, но он слишком быстр

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу итогов Гран-при Франции, где он занял второе место.

"Я пытался угнаться за Максом, но он просто слишком быстр.Я держался за ним, может быть, два круга, но на прямой у меня нет никаких шансов. Если ты проигрываешь три или четыре десятых на прямых, с этим ничего нельзя поделать. Так что мы должны работать над тем, чтобы улучшить это в будущем. Я уверен, что есть еще пара мест, где мы могли бы быть лучше.

Если бы я больше атаковал лидеров, то, возможно, я бы не дожил до конца гонки в той же позиции. Мне также нужно было сохранить машину в целости и сохранности, так что это лучший результат, который мы могли получить.

Мы просто должны продолжать работать каждый уик-энд, и мы надеемся, что нам удастся немного приблизиться. В этот уик-энд мы как-то не были так близки, как надеялись, но Ферстаппен был всего в 10 секундах впереди, так что это позитивный момент", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.