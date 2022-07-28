Появились первые фотографии Хаас после обновлений

В Сети появились фотографии болида "Хааса" после обновлений.

В Кубке конструкторов "Хаас" в настоящее время занимает седьмое место. На счету американской команды 34 очка. Возглавляет рейтинг австрийская команда "Ред Булл", в активе которой 396 баллов. На втором месте – "Феррари" (314), на третьем – "Мерседес" (270).

Напомним, ранее сообщалось, что пилот "Хааса" Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уикенд.