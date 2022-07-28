  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Появились первые фотографии Хаас после обновлений
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Появились первые фотографии Хаас после обновлений

Автоспорт
(1 голосов)

Команда все таки решила обновить болид

Появились первые фотографии Хаас после обновлений

фото - F1

Новина українською

В Сети появились фотографии болида "Хааса" после обновлений.

В Кубке конструкторов "Хаас" в настоящее время занимает седьмое место. На счету американской команды 34 очка. Возглавляет рейтинг австрийская команда "Ред Булл", в активе которой 396 баллов. На втором месте – "Феррари" (314), на третьем – "Мерседес" (270).

Напомним, ранее сообщалось, что пилот "Хааса" Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уикенд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Haas
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде