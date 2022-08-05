Хаас приостановил переговоры с Миком Шумахером

Пилот "Хааса" Мик Шумахер не получит предложение о новом контракте от своей команды во время летнего перерыва. Об этом информирует издание RTL.de. Переговоры между обеими сторонами приостановлены.

Одной из причин такого положения дел называется решение Фернандо Алонсо перейти из "Альпин" в "Астон Мартин" — команду, с которой связывали Мика. По сведениям источника, в "Хаасе" прекрасно понимают, что они являются единственным гоночным коллективом, который может предоставить Шумахеру место в Формуле-1.

Напомним, в общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик сейчас занимает 15-место, имея в активе 12 очков.