  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хаас приостановил переговоры с Миком Шумахером
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хаас приостановил переговоры с Миком Шумахером

Автоспорт
(1 голосов)

Команда уверена, что пилот не уйдет

Хаас приостановил переговоры с Миком Шумахером

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Хааса" Мик Шумахер не получит предложение о новом контракте от своей команды во время летнего перерыва. Об этом информирует издание RTL.de. Переговоры между обеими сторонами приостановлены.

Одной из причин такого положения дел называется решение Фернандо Алонсо перейти из "Альпин" в "Астон Мартин" — команду, с которой связывали Мика. По сведениям источника, в "Хаасе" прекрасно понимают, что они являются единственным гоночным коллективом, который может предоставить Шумахеру место в Формуле-1.

Напомним, в общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик сейчас занимает 15-место, имея в активе 12 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мик Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде