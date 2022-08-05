  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Рассел: Я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой в сезоне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рассел: Я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой в сезоне

Автоспорт
(1 голосов)

Посмотрим на обновления болида

Рассел: Я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой в сезоне

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

"Мы определённо сокращаем разрыв, в этом нет никаких сомнений, но четыре машины впереди нас явно имеют преимущество в темпе. Этого не отнять. Но, как мне кажется, мы постепенно сокращаем отставание. Надеюсь, после летнего перерыва наши специалисты добавят в машину что-то ещё, хотя и все остальные будут заниматься тем же, так что всё будет не так просто. Мы всё ещё верим, что сможем побороться за победы в какой-то момент в этом сезоне. Но я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой", — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордж Расселл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде