Рассел: Я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой в сезоне

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

"Мы определённо сокращаем разрыв, в этом нет никаких сомнений, но четыре машины впереди нас явно имеют преимущество в темпе. Этого не отнять. Но, как мне кажется, мы постепенно сокращаем отставание. Надеюсь, после летнего перерыва наши специалисты добавят в машину что-то ещё, хотя и все остальные будут заниматься тем же, так что всё будет не так просто. Мы всё ещё верим, что сможем побороться за победы в какой-то момент в этом сезоне. Но я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой", — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.