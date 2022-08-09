Феттель мог стать пилотом Хонды

Руководитель "Альпин" Отмар Зафнауэр рассказал, что 15 лет назад, когда он был вице-президентом "Хонды", японская команда могла подписать Себастьяна Феттеля.

"Я знаю Феттеля ещё с тех времён, когда ему было 18 или 19 лет. Я тогда работал в "Хонде", а Себастьян подошёл ко мне и сказал, что у него есть двухнедельное окно, во время которого он не связан контрактами ни с "Ред Булл", ни с БМВ, и предложил сотрудничать. Тогда я задумался и предложил вариант Жилю де Феррану. Он ответил: "Не переживай, я за ним слежу". Я ответил: "Что ты имеешь в виду? У нас есть всего две недели!" Так или иначе, мы его не подписали", — приводит слова Зафнауэра Autosport.

За "Хонду" тогда выступали Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло. Команда не стала подписывать Феттеля.