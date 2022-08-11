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Боттас: Это самый приятный сезон в Формуле-1 для меня

Автоспорт
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Пилот рад, что в команде ему не приходится напрягаться

Боттас: Это самый приятный сезон в Формуле-1 для меня

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас подвёл итоги первой половины сезона-2022 Формулы-1.

"На самом деле, для меня это первый опыт. Даже в „Уильямсе“ у меня были однолетние контракты. Мне впервые не приходится напрягаться и отвечать на вопросы журналистов о своём будущем. Здорово, когда есть возможность просто сосредоточиться на выступлениях. Это самый приятный сезон в Формуле-1 для меня. Да, иногда ты запоминаешь не всё, но по ощущениям сейчас я и правда получаю от гонок наибольшее удовольствие, чем когда-либо.

Гонки приятные, особенно, если говорить о борьбе в середине пелотона, о стратегиях. Когда одно решение может позволить себе отыграть сразу несколько позиций. Это совсем другая игра. Во времена выступлений в „Мерседесе“ у нас была всего одна команда в соперниках, тебе нужно было бороться с двумя машинами, но сейчас таких машин вокруг тебя может быть штук шесть. И это здорово", — приводит слова Боттаса Autosport.

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В статье: Валттери Боттас
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