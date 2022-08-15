Валттери Боттас занял четвертое место по итогам гравийной гонки SBT GRVL в Колорадо

Финский гонщик "Альфа Ромео" Валттери Боттас завоевал подиум по итогам гравийной велогонки SBT GRVL в штате Колорадо. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях. По итогам заезда Боттас стал четвёртым в общем зачёте и первым в своей возрастной группе.

Боттас выступал в велогонке вместе со своей австралийской подругой, велосипедисткой Тиффани Кромвелл. Тиффани по итогам заезда стала седьмой в общем зачёте и первой среди женщин.

Боттас уже второй год выступает в этой велогонке. В прошлом году Валттери по итогам заезда стал пятым в общем зачёте и вторым в своей возрастной группе.

"Это был весёлый день! Я финишировал четвёртым в общем зачёте среди более чем 700 участников и первым в своей возрастной группе. Это крутое мероприятие. А Тиффани стала чемпионкой среди женщин", — написал в своих соцсетях Боттас.