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Ферстаппен: У меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1
Пилот не планирует выступать до 40 лет
Фото: Auto Review
Действующий лидер чемпионата Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что не видит себя, выступающим 40-летним. По словам голландца, у него осталось всего несколько сезонов.
"Меня не будет рядом. Я не вижу себя за рулём в 40 лет. По крайней мере, в Формуле-1. Мне также интересны и другие вещи. Хотя, конечно же, у меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1", – приводит слова пилота издание GPFans.
Напомним, Ферстаппен стал победителем последнего этапа серии в Бельгии, оторвавшись в общем зачёте на 93 очка от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса.
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