Ферстаппен: У меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1

Действующий лидер чемпионата Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что не видит себя, выступающим 40-летним. По словам голландца, у него осталось всего несколько сезонов.

"Меня не будет рядом. Я не вижу себя за рулём в 40 лет. По крайней мере, в Формуле-1. Мне также интересны и другие вещи. Хотя, конечно же, у меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1", – приводит слова пилота издание GPFans.

Напомним, Ферстаппен стал победителем последнего этапа серии в Бельгии, оторвавшись в общем зачёте на 93 очка от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса.