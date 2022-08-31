  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: У меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: У меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот не планирует выступать до 40 лет

Ферстаппен: У меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1

Фото: Auto Review

Новина українською

Действующий лидер чемпионата Формулы-1 и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что не видит себя, выступающим 40-летним. По словам голландца, у него осталось всего несколько сезонов.

"Меня не будет рядом. Я не вижу себя за рулём в 40 лет. По крайней мере, в Формуле-1. Мне также интересны и другие вещи. Хотя, конечно же, у меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1", – приводит слова пилота издание GPFans.

Напомним, Ферстаппен стал победителем последнего этапа серии в Бельгии, оторвавшись в общем зачёте на 93 очка от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Ред Булл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде