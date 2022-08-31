На Гран-при Нидерландов будет опробована новая технология формирования зон безопасности

На Гран-при Нидерландов, который пройдёт уже на этой неделе, будет опробована новая технология формирования зон безопасности. По словам организаторов гонки, она должна снизить риск появления красных флагов.

"Новая технология будет применена в 12-м повороте трассы в Зандворте. Она предполагает создание дополнительного участка твёрдого покрытия до начала гравия, который представляет из себя "псевдогравий", сделанный из смолы. Он будет выглядеть так же, как обыкновенный гравий, но иметь другую консистенцию – более твёрдую.

Своё решение организаторы Гран-при объяснили тем, что гонщики часто наезжали на гравий малой частью болида, тем самым провоцируя его выброс на гоночную траекторию, что делало трассу грязной и приводило к появлению красных флагов. Теперь микроошибки пилотов не будут приводить к таким последствиям – широкий выход некоторых гонщиков не будет ставить под угрозу судьбу заезда".