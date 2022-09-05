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Юки Цунода получит штраф на стартовой решетке на Гран-при Италии
Пилот получил штраф в 10 мест
Фото: F1
Ожидается, что ФИА подтвердит штраф в 10 мест на стартовой решётке для Юки Цуноды на Гран-при Италии на следующей неделе после того, как он получил своё пятое предупреждение за год.
Штраф в 10 мест на стартовой решётке автоматически налагается на любого гонщика, получившего пять предупреждений, по крайней мере четыре из которых должны быть за нарушения правил пилотирования.
Цунода получил своё пятое предупреждение в этом сезоне за то, что участвовал в гонке с ослабленными ремнями безопасности во время Гран-при Нидерландов.
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