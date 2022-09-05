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Юки Цунода получит штраф на стартовой решетке на Гран-при Италии

Автоспорт
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Пилот получил штраф в 10 мест

Юки Цунода получит штраф на стартовой решетке на Гран-при Италии

Фото: F1

Новина українською

Ожидается, что ФИА подтвердит штраф в 10 мест на стартовой решётке для Юки Цуноды на Гран-при Италии на следующей неделе после того, как он получил своё пятое предупреждение за год.

Штраф в 10 мест на стартовой решётке автоматически налагается на любого гонщика, получившего пять предупреждений, по крайней мере четыре из которых должны быть за нарушения правил пилотирования.

Цунода получил своё пятое предупреждение в этом сезоне за то, что участвовал в гонке с ослабленными ремнями безопасности во время Гран-при Нидерландов.

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В статье: ФИА
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