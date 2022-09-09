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Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф на Гран-при Италии
Пилотам заменят некоторые детали на болидах
Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф за замены элементов сверх лимита на Гран-при Италии.
Серхио Перес получит новый двигатель перед гонкой в Монце. Так как это первый сверхлимитный элемент для мексиканца, то он потеряет 10 позиций.
Карлосу Сайнсу заменят все компоненты коробки передач, батарею и генератор MGU-K. Таким образом, пилот "Феррари" отправится в конец стартовой решётки.
Стоит отметить, что ранее сообщалось о штрафах для ряда гонщиков.
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