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Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф на Гран-при Италии

Автоспорт
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Пилотам заменят некоторые детали на болидах

Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф на Гран-при Италии

Новина українською

Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф за замены элементов сверх лимита на Гран-при Италии.

Серхио Перес получит новый двигатель перед гонкой в Монце. Так как это первый сверхлимитный элемент для мексиканца, то он потеряет 10 позиций.

Карлосу Сайнсу заменят все компоненты коробки передач, батарею и генератор MGU-K. Таким образом, пилот "Феррари" отправится в конец стартовой решётки.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о штрафах для ряда гонщиков.

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В статье: Карлос Сайнс Серхио Перес
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