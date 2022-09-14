  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Участие Себастьяна Феттеля в тестах Альпин опровергнуто
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Участие Себастьяна Феттеля в тестах Альпин опровергнуто

Автоспорт
(1 голосов)

Пока только Мик Шумахер

Участие Себастьяна Феттеля в тестах Альпин опровергнуто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Racingnews365, прежде сообщивший об участии Себастьяна Феттеля в тестах команды Формулы-1 "Альпин", уточнил собственную информацию.

Немец всё-таки не станет участником испытаний, хотя ранее, по данным портала, действительно зондировал почву насчёт возможности выступлений за "Альпин" в сезоне-2023.

Что касается итогового списка участников испытаний, которые должны пройти на трассе "Хунгароринг" за несколько дней до Гран-при Сингапура, то в него должны войти Ник де Врис, Джек Дуэн, Колтон Херта и Мик Шумахер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Себастьян Феттель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде