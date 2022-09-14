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Участие Себастьяна Феттеля в тестах Альпин опровергнуто
Пока только Мик Шумахер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Racingnews365, прежде сообщивший об участии Себастьяна Феттеля в тестах команды Формулы-1 "Альпин", уточнил собственную информацию.
Немец всё-таки не станет участником испытаний, хотя ранее, по данным портала, действительно зондировал почву насчёт возможности выступлений за "Альпин" в сезоне-2023.
Что касается итогового списка участников испытаний, которые должны пройти на трассе "Хунгароринг" за несколько дней до Гран-при Сингапура, то в него должны войти Ник де Врис, Джек Дуэн, Колтон Херта и Мик Шумахер.
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