Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ландо Норрис получил травму накануне Гран-при Сингапура
Теперь он не сможет принять участие
Фото: Beyond the Flag
Пилот "Макларена", британец Ландо Норрис подтвердил, что получил травму перед Гран-при Сингапура, который состоится в эти выходные.
На пресс-конференции перед Гран-при Норриса спросили, является ли наложение бандажа на ногу "чем-то серьёзным". Гонщик "Макларена" сказал, что он должен быть в порядке и сможет участвовать в соревнованиях.
"Нет, ничего серьёзного. Не идеально, но я должен быть в порядке, чтобы участвовать в гонке", — приводит слова Норриса Daily Express.
Популярное сейчас
- Солидная сумма. Стало известно, сколько Украина заработала в Лиге наций
- Очередной спектакль. В рф назначили дату и время "вступления" в ее состав оккупированных областей Украины
- Легенда украинского футбола. Сегодня День рождения у Андрея Шевченко
- В Формуле-1 обсуждают внедрение двух квалификаций на одном из Гран-при
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО