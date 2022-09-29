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Ландо Норрис получил травму накануне Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Теперь он не сможет принять участие

Ландо Норрис получил травму накануне Гран-при Сингапура

Фото: Beyond the Flag

Новина українською

Пилот "Макларена", британец Ландо Норрис подтвердил, что получил травму перед Гран-при Сингапура, который состоится в эти выходные.

На пресс-конференции перед Гран-при Норриса спросили, является ли наложение бандажа на ногу "чем-то серьёзным". Гонщик "Макларена" сказал, что он должен быть в порядке и сможет участвовать в соревнованиях.

"Нет, ничего серьёзного. Не идеально, но я должен быть в порядке, чтобы участвовать в гонке", — приводит слова Норриса Daily Express.

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В статье: Ландо Норрис
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