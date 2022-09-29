Хэмилтон отреагировал на возможное досрочное чемпионство Ферстаппена

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал возможность того, что уже по итогам Гран-при Сингапура Формулы-1 Макс Ферстаппен может завоевать свой второй чемпионский титул.

"Лично я особо об этом не думаю. Определённо, мне жаль болельщиков, потому что для всех, и даже для нас самих, в прошлом году было максимальное напряжение с борьбой до самого конца. Никогда не здорово, когда сезон заканчивается раньше. У меня и самого было такое, когда я становился чемпионом, скажем, в Мехико. Лично для тебя это здорово, но для спорта это не так захватывающе.

Я действительно рад, что в 2008 году стал чемпионом в последние 17 секунд. В прошлом году всё шло так же. Надеюсь, в будущем всё станет немного лучше", — приводит слова Хэмилтона GPFans.