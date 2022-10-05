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Даниэль Риккардо может стать резервным пилотом Мерседеса
Пилот ведет переговоры с командой
Фото: Livesport
Пилот "Макларена" австралиец Даниэль Риккардо, досрочно расторгнувший контракт с командой на следующий сезон, может стать резервным гонщиком "Мерседеса" в 2023 году, сообщает французский телеканал Canal+.
По информации ресурса, в данный момент Риккардо ведёт переговоры с "Мерседесом". Пилота также видели покидающим паддок команды на Гран-при Сингапура.
Напомним, Риккардо расторг контракт с "Маклареном" после того, как руководство решило поменять его на чемпиона Формулы-2 соотечественника Оскара Пиастри.
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