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F1. Alpine нашли замену Фернандо Алонсо в команде Alpha Tauri

Автоспорт
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Теперь оба пилота команды – французы

F1. Alpine нашли замену Фернандо Алонсо в команде Alpha Tauri

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Французская команда Формулы-1 "Alpine" объявила о подписании контракта с бывшим пилотом "Red Bull" и "Alpha Tauri" Пьером Гасли. Француз заменит уходящего в "Aston Martin" испанца Фернандо Алонсо.

Таким образом, в составе "Alpine" теперь оба пилота являются французами: и Пьер Гасли, и Эстебан Окон. Это первый случай в Ф1 с 1995 года, когда в лайнапе команды сразу два гражданина Франции. Тогда за "Larrousse-Ford" выступали Кристоф Бушу и Эрик Бернар.

"Alpha Tauri" также уже успели найти пилота на замену Пьеру Гасли – им стал чемпион Формулы-Е Ник де Врис, принадлежавший "Mercedes". Алонсо же переходит в "Aston Martin" на место Себастьяна Феттеля, объявившего о завершении карьеры.

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В статье: формула-1 Пьер Гасли Альфа Таури
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