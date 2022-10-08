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Даниэль Риккардо не примет участие в следующем сезоне Ф1
Австралиец не сумел найти место в чемпионате на предстоящий год
Фото: F1
Австралийский пилот "МакЛарен" Даниэль Риккардо заявил, что пропустит следующий сезон Формулы-1, и постарается получить место в чемпионате уже на сезон-2024. Команда объявила, что не продлит с ним контракт еще в августе. Вот как он прокомментировал свой уход з Ф1:
"Полагаю, реальность такова, что я не буду на решетке в 2023 году. Пора подготовиться к сезону-2024. Полагаю, что могут возникнуть более благоприятные возможности. Если честно, я был в курсе перехода Гасли. Я знал, что они давно вели переговоры, что "Альпин" была очень заинтересована в Пьере.
Скажем так, я был готов к этому, новость не стала неожиданностью. Попробуем проложить свой путь и понять, что делать дальше. План по-прежнему предполагает участие в Ф-1. На мой взгляд, это нечто вроде паузы. Я четко намерен выступать в 2024 году".
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