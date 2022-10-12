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Серхио Перес отреагировал на чемпионство Ферстаппена

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Напарник Макса поздравил его

Серхио Перес отреагировал на чемпионство Ферстаппена

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес поздравил своего напарника по команде Макса Ферстаппена с чемпионским титулом по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Его Макс завоевал после победы на Гран-при Японии.

"Поздравляю, чемпион! Заслуженная победа. Я так горжусь тобой и тем, как ты это сделал на нашей гонке в Японии! Дальше — больше! Ещё 1-2, чтобы закончить этот чемпионат на вершине! Мои поздравления "Ред Булл"", — написал Перес в своих социальных сетях.

Напомним, на этапе в Японии гонщики проехали лишь 28 кругов из запланированных 53.

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В статье: Макс Ферстаппен Серхио Перес
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