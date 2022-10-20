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Ландо Норрис мог продолжить карьеру в Ред Булл

Автоспорт
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Пилот рассказал, что вел переговоры с командой

Ландо Норрис мог продолжить карьеру в Ред Булл

Фото: Beyond the Flag

Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис объяснил, почему решил продлить контракт с командой, несмотря на интерес со стороны "Ред Булл".

"Время от времени, конечно, ведутся переговоры с разными людьми. В первую очередь нужно думать, что лучше для моей карьеры. В конце концов, мне хочется побеждать и бороться за титулы. "Макларен" подходит для этого.

Переговоры с "Ред Булл" действительно были. Команда уже многие годы в топ-3, но "Макларен" лучше подходит для моих целей. Это лишь показывает, как я уверен в команде. Я счастлив в "Макларене", чувствую себя комфортно. Иначе я бы не подписывал долгосрочный контракт. Мой лучший шанс появится в 2024–2025 годах", — цитирует Норриса Auto Motor und Sport.

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В статье: Ландо Норрис
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