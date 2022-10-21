Даниэль Риккардо: Вы ещё увидите меня

Австралийский гонщик "Макларена" Даниэль Риккардо в очередной раз дал понять, что не намерен уходить из Формулы-1 после завершения нынешнего сезона Формулы-1. Даниэль покинет "Макларен" по окончании нынешнего сезона "Королевских гонок".

"Вы ещё увидите меня. Для меня это может выглядеть по-другому, но план всё ещё в силе. Дело не в том, что я просто уйду и произнесу "увидимся позже". Всё совсем не так. Я просто разрабатываю план, чтобы попытаться вернуть себя в первую десятку, выигрывать гонки и делать всё, что в моих силах", — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Ранее Риккардо говорил, что рассчитывает вернуться в "Королевские гонки" в 2024 году.