Ф1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и побил рекорд Шумахера

Завершилось Гран-при Мексики. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал 14 победу в сезоне. Таким образом, он побил рекорд Микаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по выигранным гонкам за сезон.

Второе место занял Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третье – Серхио Перес из "Ред Булла". Пилоты "Феррари" – Карлос Сайнц и Шарль Леклер взяли лишь пятое и шестое места соответственно.

Гран-при Мехико

1. Макс Ферстаппен – "Ред Булл"

2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

3. Серхио Перес - "Ред Булл"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Карлос Сайнс - "Феррари"

6. Шарль Леклер - "Феррари"

7. Даниэль Риккардо - "Макларен"

8. Эстебан Окон - "Альпин"

9. Ландо Норрис - "Макларен"

10. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

12. Алекс Албон - "Уильямс"

13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

14. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

16. Мик Шумахер - "Хаас"

17. Кевин Магнуссен - "Хаас"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

Не финишировали:

Фернандо Алонсо - "Альпин"

Юки Цунода - "Альфа Таури"