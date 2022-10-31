Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ф1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и побил рекорд Шумахера
Макс уже является чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022
Фото: Red Bull
Завершилось Гран-при Мексики. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал 14 победу в сезоне. Таким образом, он побил рекорд Микаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по выигранным гонкам за сезон.
Второе место занял Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третье – Серхио Перес из "Ред Булла". Пилоты "Феррари" – Карлос Сайнц и Шарль Леклер взяли лишь пятое и шестое места соответственно.
Гран-при Мехико
1. Макс Ферстаппен – "Ред Булл"
2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
3. Серхио Перес - "Ред Булл"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Карлос Сайнс - "Феррари"
6. Шарль Леклер - "Феррари"
7. Даниэль Риккардо - "Макларен"
8. Эстебан Окон - "Альпин"
9. Ландо Норрис - "Макларен"
10. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
11. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
12. Алекс Албон - "Уильямс"
13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
14. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
16. Мик Шумахер - "Хаас"
17. Кевин Магнуссен - "Хаас"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
Не финишировали:
Фернандо Алонсо - "Альпин"
Юки Цунода - "Альфа Таури"
Популярное сейчас
- Серия А. 25 минут Малиновского и cпокойная победа Аталанты, Лацио проигрывает дома
- Карпаты одерживают волевую победу, Оболонь отрывается от ЛНЗ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- УПЛ. Днепр-1 - Черноморец 1:0. Справились и без переноса
- Леклер: Надеюсь, эра Ферстаппена не начнётся
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО