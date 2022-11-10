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Ландо Норрис может пропустить Гран-при Бразилии
В команде уже назвали имя пилота, который может его заменить
фото - motorsport.com
Голландский гонщик Ник де Врис является единственным резервным пилотом, кто сможет заменить в составе "Макларена" Ландо Норриса в случае, если британец не будет готов к выступлениям в пятницу, сообщает британский журналист Уилл Бакстон в своих социальных сетях.
В случае если это произойдёт, "Макларен" станет уже четвёртой командой для де Вриса, за рулём которой он будет выступать в официальных сессиях в нынешнем сезоне — ранее он провёл Гран-при Италии за "Уильямс", пятничные тренировки за "Мерседес" и "Астон Мартин".
Кроме того, Ник де Врис участвовал в частных тестах за рулём прошлогодней машины "Альпин", а после Гран-при Абу-Даби Ник выступит на молодёжных тестах в составе "Альфа Таури".
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