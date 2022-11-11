Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бразилии

На автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу завершилась первая тренировка Гран-при Бразилии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес. Вторым стал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Третье место осталось за гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.

Семикратный чемпион мира гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал пятый результат.

1. Серхио Перес "Ред Булл"

2. Шарль Леклер "Феррари"

3. Макс Ферстаппен "Ред Булл"

4. Карлос Сайнс "Феррари"

5. Льюис Хэмилтон "Мерседес"

6. Джордж Расселл "Мерседес"

7. Себастьян Феттель "Астон Мартин"

8. Мик Шумахер "Хаас"

9. Валттери Боттас "Альфа Ромео"

10. Пьер Гасли "Альфа Таури"

11. Фернандо Алонсо "Альпин"

12. Александер Албон "Уильямс"

13. Эстебан Окон "Альпин"+0.852

14. Лэнс Стролл "Астон Мартин"

15. Ландо Норрис "Макларен"

16. Кевин Магнуссен "Хаас"

17. Николас Латифи "Уильямс"

18. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео"

19. Юки Цунода "Альфа Таури"

20. Даниэль Риккардо "Макларен"