 Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бразилии ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бразилии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бразилии

Автоспорт
(1 голосов)

Ферстаппен замкнул тройку

Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бразилии

Фото: Sportscasting

Новина українською

На автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу завершилась первая тренировка Гран-при Бразилии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес. Вторым стал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Третье место осталось за гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.

Семикратный чемпион мира гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал пятый результат.

1. Серхио Перес "Ред Булл"

2. Шарль Леклер "Феррари"

3. Макс Ферстаппен "Ред Булл"

4. Карлос Сайнс "Феррари"

5. Льюис Хэмилтон "Мерседес"

6. Джордж Расселл "Мерседес"

7. Себастьян Феттель "Астон Мартин"

8. Мик Шумахер "Хаас"

9. Валттери Боттас "Альфа Ромео"

10. Пьер Гасли "Альфа Таури"

11. Фернандо Алонсо "Альпин"

12. Александер Албон "Уильямс"

13. Эстебан Окон "Альпин"+0.852

14. Лэнс Стролл "Астон Мартин"

15. Ландо Норрис "Макларен"

16. Кевин Магнуссен "Хаас"

17. Николас Латифи "Уильямс"

18. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео"

19. Юки Цунода "Альфа Таури"

20. Даниэль Риккардо "Макларен"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Перес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде