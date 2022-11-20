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Себастьян Феттель завершил карьеру в Ф1

Автоспорт
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Он четырежды становился чемпионом мира

Себастьян Феттель завершил карьеру в Ф1

Фото: British GQ

UA-Футбол
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Немецкий пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель сегодня провел свою последнюю гонку в Формуле-1. Он финишировал десятым в гран-при Абу-Даби, и был признан гонщиком дня по итогам заезда.

Феттель за карьеру четыре раза становился чемпионом мира. Он провел в лиге 16 лет, дебютировав в 2007 году за "БМВ-Заубер". Чемпионства он выиграл подряд в промежутке с 2010 по 2013 годы, в составе "Ред Булла".

Всего за шестнадцать лет Себастьян провел 300 гонок, победив в 53 из них. Он 122 раза попадал на подиум. В последний раз Феттелю удалось победить в 2019 году в Сингапуре. Тогда он выступал в составе "Феррари".

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби
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