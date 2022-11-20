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Ф1. Уильямс определились со вторым пилотом на следующий сезон – им станет американец

Автоспорт
(1 голосов)

Логан Сарджент заменит Николаса Латифи

Ф1. Уильямс определились со вторым пилотом на следующий сезон – им станет американец

Фото: TopGear

UA-Футбол
Новина українською

Американский пилот "Уильямс" Логан Сарджент занял четвертое место в прошедшем гран-при Формулы-2 в Абу-Даби. Таким образом, он набрал более 40 очков за сезон и получил лицензию на выступление в Ф1 в следующем сезоне.

Ранее менеджмент "Уильямс" заявил, что Сарджент станет вторым пилотом команды. В составе команды он заменит канадца Николаса Латифи. Партнером Логана будет таец Алекс Албон.

Промоушн Сарджента в Ф1 означает окончательную потерю места в чемпионате Миком Шумахером, сыном Микаэля Шумахера. Немец провел два года в составе "Хаас", но команда заменила его на Нико Хюлькенберга.

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В статье: формула-1 Уильямс
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