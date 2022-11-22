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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам тестов Гран-при Абу-Даби
Его напарник показал 4-й результат
Фото: Getty Images
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Абу-Даби.
Второй результат продемонстрировал россиянин Роберт Шварцман, также представляющий итальянскую команду.
Тройку сильнейших замкнул испанец Фернандо Алонсо, который в следующем сезоне дебютирует за "Астон Мартин".
Формула-1. Тесты. Абу-Даби.
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.25,383 (50 кругов).
2. Роберт Шварцман ("Феррари") +0,684 (62).
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,929 (69).
4. Серхио Перес ("Ред Булл") + 0,950 (88).
5. Пьер Гасли ("Альпин") +1,172 (62).
6. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,326 (51).
7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,507 (44).
8. Фелипе Другович ("Астон Мартин") +1,670 (57).
9. Александер Албон ("Уильямс") +1,928 (45).
10. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +2,107 (46).
11. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,182 (55).
12. Джек Дуэн ("Альпин") +2,186 (57).
13. Тео Пуршер ("Альфа Ромео") +2,208 (52).
14. Джордж Расселл ("Мерседес") +2,256 (45).
15. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") +2,307 (49).
16. Ник де Врис ("Альфа Таури") +2,313 (68).
17. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,509 (50).
18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +3,029 (27).
19. Логан Сарджент ("Уильямс") +3,030 (37).
20. Фредерик Вести ("Мерседес") +3,063 (69).
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