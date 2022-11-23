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Одна из сотрудниц ФИА уволена за передачу информации Мерседесу
Она работала генеральным секретарём по спорту
Фото: Motorsport.com
Шайла-Энн Рао покинет должность генерального секретаря по спорту в Международной автомобильной федерации (ФИА) после шести месяцев работы на этом посту. Об этом информирует пресс-служба ФИА.
Рао работала временным генеральным секретарём по спорту после ухода Питера Байера в июне. Ранее она занимала должность в "Мерседесе", работая там юристом. Кроме того, была советником руководителя команды Тото Вольфа.
Ранее сообщалось, что именно Шайла-Энн раскрыла нарушение со стороны "Ред Бул" финансового регламента в прошлом сезоне Формулы-1.
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