Одна из сотрудниц ФИА уволена за передачу информации Мерседесу

Шайла-Энн Рао покинет должность генерального секретаря по спорту в Международной автомобильной федерации (ФИА) после шести месяцев работы на этом посту. Об этом информирует пресс-служба ФИА.

Рао работала временным генеральным секретарём по спорту после ухода Питера Байера в июне. Ранее она занимала должность в "Мерседесе", работая там юристом. Кроме того, была советником руководителя команды Тото Вольфа.

Ранее сообщалось, что именно Шайла-Энн раскрыла нарушение со стороны "Ред Бул" финансового регламента в прошлом сезоне Формулы-1.