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Гран-при Китая не убрали из календаря Формулы-1 в следующем сезоне
Ситуацию контролируют
фото - F1
В Формуле-1 опровергли слухи о том, что Гран-при Китая будет отменён в следующем сезоне. Ранее BBC сообщала, что из-за политики китайских властей в отношении коронавируса руководство Формулы-1 отменит гонку. В частности, говорилось о том, что Пекин не смягчает карантин для гонщиков или персонала, если кто-то заразится.
"Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и поддерживаем диалог с местными властями и промоутером. Китай был включён в календарь Формулы-1 на 2023 год. Этап будет оставаться в расписании, пока мы не объявим об обратном", —говорится в заявлении Формулы-1.
Стоит отметить, что в последний раз Гран-при Китая проходил в 2019 году в Шанхае. В 2023 году гонка должна состояться в апреле.
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