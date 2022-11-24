Гран-при Китая не убрали из календаря Формулы-1 в следующем сезоне

В Формуле-1 опровергли слухи о том, что Гран-при Китая будет отменён в следующем сезоне. Ранее BBC сообщала, что из-за политики китайских властей в отношении коронавируса руководство Формулы-1 отменит гонку. В частности, говорилось о том, что Пекин не смягчает карантин для гонщиков или персонала, если кто-то заразится.

"Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и поддерживаем диалог с местными властями и промоутером. Китай был включён в календарь Формулы-1 на 2023 год. Этап будет оставаться в расписании, пока мы не объявим об обратном", —говорится в заявлении Формулы-1.

Стоит отметить, что в последний раз Гран-при Китая проходил в 2019 году в Шанхае. В 2023 году гонка должна состояться в апреле.