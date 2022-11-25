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СМИ: Маттиа Бинотто покинул пост руководителя Феррари
Официальной информации пока нет
Фото: Autosport
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто принял решение покинуть свой пост. Об этом информирует Corriere della Sera, ссылаясь на ряд источников, связанных в том числе с окружением пилота команды Шарля Леклера.
Причина такого решения, как сообщает издание, заключается в недоверии к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна.
В настоящий момент стороны обсуждают детали расторжения контракта, который действует до конца 2023 года. Официальная новость о расторжении соглашения должна появиться через несколько часов.
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