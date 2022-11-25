Даниэль Риккардо рассказал, почему решил стать третим пилотом Ред Булл

Австралийский пилот Даниэль Риккардо рассказал, почему принял решение подписать контракт с "Ред Булл" в качестве третьего пилота.

"Чтобы всё было предельно ясно, подчеркну, что меня не будет на стартовой решётке в следующем году. Но это, безусловно, способ по-прежнему оставаться вовлечённым в гонки. Кроме того, это даст мне время. По ходу второй половины сезона мне нужно было ненадолго отойти от гонок, перестроиться, перезагрузиться и вернуть любовь к процессу", — приводит слова Риккардо Speedcafe.

Напомним, в завершившемся недавно сезоне Формулы-1 Риккардо представлял "Макларен".