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Даниэль Риккардо рассказал, почему решил стать третим пилотом Ред Булл

Автоспорт
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Пилот может получить шанс поучаствовать в гонках

Даниэль Риккардо рассказал, почему решил стать третим пилотом Ред Булл

Фото: Livesport

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Австралийский пилот Даниэль Риккардо рассказал, почему принял решение подписать контракт с "Ред Булл" в качестве третьего пилота.

"Чтобы всё было предельно ясно, подчеркну, что меня не будет на стартовой решётке в следующем году. Но это, безусловно, способ по-прежнему оставаться вовлечённым в гонки. Кроме того, это даст мне время. По ходу второй половины сезона мне нужно было ненадолго отойти от гонок, перестроиться, перезагрузиться и вернуть любовь к процессу", — приводит слова Риккардо Speedcafe.

Напомним, в завершившемся недавно сезоне Формулы-1 Риккардо представлял "Макларен".

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В статье: Ред Булл Даниэль Риккардо
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