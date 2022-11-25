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Даниэль Риккардо рассказал, почему решил стать третим пилотом Ред Булл
Пилот может получить шанс поучаствовать в гонках
Фото: Livesport
Австралийский пилот Даниэль Риккардо рассказал, почему принял решение подписать контракт с "Ред Булл" в качестве третьего пилота.
"Чтобы всё было предельно ясно, подчеркну, что меня не будет на стартовой решётке в следующем году. Но это, безусловно, способ по-прежнему оставаться вовлечённым в гонки. Кроме того, это даст мне время. По ходу второй половины сезона мне нужно было ненадолго отойти от гонок, перестроиться, перезагрузиться и вернуть любовь к процессу", — приводит слова Риккардо Speedcafe.
Напомним, в завершившемся недавно сезоне Формулы-1 Риккардо представлял "Макларен".
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