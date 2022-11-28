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Команда Льюиса Хэмилтона стала чемпионом серии Extreme E
Разрыв по очкам был незначительный
Фото: F1
Команда X44 серии электрических внедорожников Extreme E, принадлежащая звёздному британскому пилоту Формулы-1 Льюису Хэмилтону, стала победителем чемпионата.
На последнем этапе в Уругвае пилоты команды, легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес, финишировали третьими, и этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство.
Команда Хэмилтона всего на три очка превзошла команду Rosberg X Racing, принадлежащую ещё одному выходцу из "Королевских гонок" – немцу Нико Росбергу.
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