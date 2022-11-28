Команда Льюиса Хэмилтона стала чемпионом серии Extreme E

Команда X44 серии электрических внедорожников Extreme E, принадлежащая звёздному британскому пилоту Формулы-1 Льюису Хэмилтону, стала победителем чемпионата.

На последнем этапе в Уругвае пилоты команды, легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес, финишировали третьими, и этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство.

Команда Хэмилтона всего на три очка превзошла команду Rosberg X Racing, принадлежащую ещё одному выходцу из "Королевских гонок" – немцу Нико Росбергу.