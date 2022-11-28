Несколько команд интересуются Маттиа Бинотто

Четыре команды Формулы-1 проявляют интерес к руководителю "Феррари" Маттиа Бинотто. Об этом информирует Formu1a.uno.

По сведениям источника, в число заинтересованных гоночных коллективов точно входят "Альпин" и "Астон Мартин", а также топ-команда.

Напомним, ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя "Феррари". На такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна.