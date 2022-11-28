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Несколько команд интересуются Маттиа Бинотто
Бывший руководитель Феррари может попробовать себя в новой команде
Фото: Autosport
Четыре команды Формулы-1 проявляют интерес к руководителю "Феррари" Маттиа Бинотто. Об этом информирует Formu1a.uno.
По сведениям источника, в число заинтересованных гоночных коллективов точно входят "Альпин" и "Астон Мартин", а также топ-команда.
Напомним, ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя "Феррари". На такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна.
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