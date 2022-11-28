 Феррари предлагала боссу Ред Булл занять место руководителя итальянской команды ᐉ UA-Футбол
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Феррари предлагала боссу Ред Булл занять место руководителя итальянской команды

Автоспорт
(1 голосов)

Положительного ответа австрийская команда так и не получила

Феррари предлагала боссу Ред Булл занять место руководителя итальянской команды

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Известный журналист Дитер Ренкен сообщил, что "Феррари" предлагала боссу "Ред Булл" Кристиану Хорнеру занять место руководителя итальянской команды.

"По слухам, „Феррари“ обращалась к людям по всему паддоку, включая руководителя „Ред Булл“ Кристиана Хорнера, которому предложили пакет, способный обеспечить безбедную старость. Однако, учитывая текучку кадров и токсичную атмосферу, желающих пока не нашлось", — написал Дитер Ренкен в своей колоне на RacingNews365.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть "Феррари". Причина такого решения заключается в недоверии к Маттиа со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось, что его могут заменить Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и некоторые другие специалисты.

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В статье: Феррари Кристиан Хорнер
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