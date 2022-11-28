Феррари предлагала боссу Ред Булл занять место руководителя итальянской команды

Известный журналист Дитер Ренкен сообщил, что "Феррари" предлагала боссу "Ред Булл" Кристиану Хорнеру занять место руководителя итальянской команды.

"По слухам, „Феррари“ обращалась к людям по всему паддоку, включая руководителя „Ред Булл“ Кристиана Хорнера, которому предложили пакет, способный обеспечить безбедную старость. Однако, учитывая текучку кадров и токсичную атмосферу, желающих пока не нашлось", — написал Дитер Ренкен в своей колоне на RacingNews365.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть "Феррари". Причина такого решения заключается в недоверии к Маттиа со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось, что его могут заменить Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и некоторые другие специалисты.