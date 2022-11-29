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Маттиа Бинотто покинул пост руководителя Феррари

Автоспорт
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Команда решила распрощаться со специалистом

Маттиа Бинотто покинул пост руководителя Феррари

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Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" приняла отставку руководителя Маттиа Бинотто. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива. Маттиа уйдёт со своей должности 31 декабря.

"Я хотел бы поблагодарить Маттиа за его огромный, фундаментальный вклад в команду. Благодаря его усилиям в прошлом сезоне "Феррари" удалось снова стать конкурентоспособной. Все мы в "Скудерии" и в более широком сообществе "Феррари" желаем Маттиа всего наилучшего в будущем", — сказал исполнительный директор "Феррари" Бенедетто Винья.

Ранее сообщалось, что Бинотто решил уйти из "Феррари" из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна.

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В статье: Феррари Маттиа Бинотто
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