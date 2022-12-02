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Спортивный консультант Ред Булл: Сейчас никто не может сравниться с Ферстаппеном

Автоспорт
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Австрийский гонщик провел исключительный сезон

Спортивный консультант Ред Булл: Сейчас никто не может сравниться с Ферстаппеном

Фото: Getty Images

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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко высказал мнение, что голландец Макс Ферстаппен в настоящий момент является лучшим гонщиком Формулы-1, и пока нет пилота, который был бы в состоянии бросить ему вызов.

"Если говорить о 2023-м, думаю, мы находимся на верном пути. К тому же у нас есть лучший гонщик в лице Макса. Может ли Перес составить ему конкуренцию? Чеко, безусловно, может выиграть одну или две гонки. Но едва ли он может бросать вызов Максу в течение всего сезона. Пока я этого не вижу. Я вообще не вижу, чтобы в настоящий момент хоть кто-то был в состоянии это делать", – приводит слова Хельмута издание Sport Bild.

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В статье: Ред Булл
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