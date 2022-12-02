Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный консультант Ред Булл: Сейчас никто не может сравниться с Ферстаппеном
Австрийский гонщик провел исключительный сезон
Фото: Getty Images
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко высказал мнение, что голландец Макс Ферстаппен в настоящий момент является лучшим гонщиком Формулы-1, и пока нет пилота, который был бы в состоянии бросить ему вызов.
"Если говорить о 2023-м, думаю, мы находимся на верном пути. К тому же у нас есть лучший гонщик в лице Макса. Может ли Перес составить ему конкуренцию? Чеко, безусловно, может выиграть одну или две гонки. Но едва ли он может бросать вызов Максу в течение всего сезона. Пока я этого не вижу. Я вообще не вижу, чтобы в настоящий момент хоть кто-то был в состоянии это делать", – приводит слова Хельмута издание Sport Bild.
Популярное сейчас
- Люди из низшего общества: худшие команды чемпионатов мира по футболу
- Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
- Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию
- Мик Шумахер возглавил список самых убыточных пилотов сезона-2022
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО