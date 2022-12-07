Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мик Шумахер: Я определённо хочу остаться в Формуле-1
Но, к сожалению, пилоту придется уйти
Фото: Planet F1
Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился мыслями о своём будущем в автоспорте. Напомним, американская команда "Хаас", за которую выступал Мик, пригласила на его место другого немецкого пилота — Нико Хюлькенберга.
"Был ли у меня план Б? План А всегда заключался в том, чтобы оставаться в Формуле-1. Я определённо хочу остаться в Формуле-1 и сейчас рассматриваю возможные варианты. Надеюсь, что выберу правильный. Я хотел бы доказать всем, кто не верит в меня, что они неправы.
Я знаю, на что способен, и доказал это в юниорских категориях. Не вижу причин, по которым я не мог бы добиться того же в Формуле-1", — приводит слова Шумахера издание Auto Motor und Sport.
Популярное сейчас
- 37-летний экс-игрок Динамо нашел клуб в четвертой лиги Бразилии
- В Германии разоблачили группу, планировавшую переворот. Заговорщики хотели переговоров с РФ
- Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря
- Ромен Грожан стал заводским пилотом Ламборгини
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО