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Мик Шумахер: Я определённо хочу остаться в Формуле-1

Автоспорт
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Но, к сожалению, пилоту придется уйти

Мик Шумахер: Я определённо хочу остаться в Формуле-1

Фото: Planet F1

Новина українською

Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился мыслями о своём будущем в автоспорте. Напомним, американская команда "Хаас", за которую выступал Мик, пригласила на его место другого немецкого пилота — Нико Хюлькенберга.

"Был ли у меня план Б? План А всегда заключался в том, чтобы оставаться в Формуле-1. Я определённо хочу остаться в Формуле-1 и сейчас рассматриваю возможные варианты. Надеюсь, что выберу правильный. Я хотел бы доказать всем, кто не верит в меня, что они неправы.

Я знаю, на что способен, и доказал это в юниорских категориях. Не вижу причин, по которым я не мог бы добиться того же в Формуле-1", — приводит слова Шумахера издание Auto Motor und Sport.

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В статье: Мик Шумахер
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