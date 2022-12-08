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Организаторы Гран-при Нидерландов продлили контракт с Формулой-1

Автоспорт
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Этап состоится

Организаторы Гран-при Нидерландов продлили контракт с Формулой-1

Новина українською

Трасса Зандворт продолжит проводить Гран-при Нидерландов после продления контракта с Формулой-1. Контракт на проведение Гран-при Нидерландов должен был истечь в 2023 году, но теперь соревнования будут проводиться до сезона 2025 года.

Напомним, этап в Нидерландах вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году. До этого в последний раз он проводился в 1985 году.

В 2021 и 2022 годах оба этапа выиграл голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Вместе с ним в этом году подиум разделили представитель "Мерседеса" Джордж Расселл и Шарль Леклер ("Феррари").

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В статье: Гран-при Нидерландов
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