На трассе Гран-при Испании произойдут изменения

Организаторы Гран-при Испании Формулы-1 совместно с Международной федерацией автоспорта (ФИА) представят новый макет трассы на следующий год, сообщает Spanish Grand Prix.

По информации источника, круг будет без шиканы на третьем секторе. Остальные участки трассы останутся неизменными.

Гран-при Испании в следующем сезоне состоится 4 июня на трассе Барселона- Каталунья в Монмело. Его действующим победителем является двукратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место в гонке занял его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.