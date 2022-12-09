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На трассе Гран-при Испании произойдут изменения

Автоспорт
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Возможно, уберут шикану

На трассе Гран-при Испании произойдут изменения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Организаторы Гран-при Испании Формулы-1 совместно с Международной федерацией автоспорта (ФИА) представят новый макет трассы на следующий год, сообщает Spanish Grand Prix.

По информации источника, круг будет без шиканы на третьем секторе. Остальные участки трассы останутся неизменными.

Гран-при Испании в следующем сезоне состоится 4 июня на трассе Барселона- Каталунья в Монмело. Его действующим победителем является двукратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе место в гонке занял его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.

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В статье: Гран-при Испании
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