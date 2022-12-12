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Макс Ферстаппен назвал победителя чемпионата мира-2022 по футболу

Автоспорт
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Выбор удивил

Макс Ферстаппен назвал победителя чемпионата мира-2022 по футболу

Фото: Auto Review

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Двукратный чемпион мира голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о поражении сборной своей страны в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – 2022 с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 пен.). По мнению Ферстаппена, аргентинцы выиграют золотые медали мундиаля.

"Я пропустил голы и был так разочарован, что не мог посмотреть! Я видел дополнительное время и пенальти и очень нервничал! Возможно, даже больше, чем в Абу-Даби в прошлом году. Как такое возможно? Я контролирую ситуацию в машине. Но не в футболе.

Однако парни должны гордиться собой. То же самое я написал Вирджилу ван Дейку. Он ответил почти сразу. Думаю, они проиграли будущему чемпиону мира. А Ваут Вегорст действительно герой. Голландцы должны гордиться этим", — приводит слова Ферстаппена De Limburger.

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В статье: Макс Ферстаппен
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