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Уильямс покинул технический директор и руководитель команды
Замена уже найдена
Фото: TopGear
Команда Формулы-1 "Уильямс" объявила, что Йост Капито, проработавший два года в качестве генерального директора и руководителя команды, уходит в отставку. Технический директор Франсуа-Ксавье Демезо, работавший в "Уильямсе" с 2021 года, также покинет свой пост.
"Для меня было огромной честью руководить "Уильямс Рейсинг" в течение последних двух сезонов и заложить основу для преобразования этой великой команды. Я с нетерпением жду момента, когда команда продолжит свой путь к будущему успеху", — заявил Капито.
В ближайшее время "Уильямс Рейсинг" объявит о новом руководителе команды и техническом директоре.
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