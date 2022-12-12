Уильямс покинул технический директор и руководитель команды

Команда Формулы-1 "Уильямс" объявила, что Йост Капито, проработавший два года в качестве генерального директора и руководителя команды, уходит в отставку. Технический директор Франсуа-Ксавье Демезо, работавший в "Уильямсе" с 2021 года, также покинет свой пост.

"Для меня было огромной честью руководить "Уильямс Рейсинг" в течение последних двух сезонов и заложить основу для преобразования этой великой команды. Я с нетерпением жду момента, когда команда продолжит свой путь к будущему успеху", — заявил Капито.

В ближайшее время "Уильямс Рейсинг" объявит о новом руководителе команды и техническом директоре.