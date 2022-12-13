Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван возможный кандидат на должность руководителя Альфа Ромео
Команду может возглавить руководитель команды Према в Формуле-2 и Формуле-3
Появились кандидат на должность руководителя "Альфа Ромео" . По информации журналиста официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто, в настоящий момент на эту роль претендуют несколько специалистов, в том числе Рене Розин – руководитель команды "Према" в Формуле-2 и Формуле-3.
Напомним, Андреас Зайдль занял пост генерального директора Sauber Group — структуры, которая в том числе отвечает за команду Формулы-1 "Альфа Ромео". Таким образом, Зайдль будет заниматься более масштабными вопросами, а не сам управлять командой Ф-1.
При этом сообщается, что изначальный план "Макларена" и Зайдля состоял в том, чтобы он завершил свой контракт с британской командой, который рассчитан до конца 2025 года, а затем перешел в "Ауди", чтобы возглавить их проект Формулы-1.
Популярное сейчас
- Хорватские пауки, чистая сцена для Месси, реинкарнация Греции и воскрешение Рабьо. Анонс к 1/2 ЧМ
- WBA назначила Усику обязательного претендента на бой
- Анчелотти возглавит Бразилию, Ребров национальную сборную, а Петраков – молодежку. Главные новости за 12 декабря
- Макс Ферстаппен назвал победителя чемпионата мира-2022 по футболу
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО