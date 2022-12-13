Назван возможный кандидат на должность руководителя Альфа Ромео

Появились кандидат на должность руководителя "Альфа Ромео" . По информации журналиста официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто, в настоящий момент на эту роль претендуют несколько специалистов, в том числе Рене Розин – руководитель команды "Према" в Формуле-2 и Формуле-3.

Напомним, Андреас Зайдль занял пост генерального директора Sauber Group — структуры, которая в том числе отвечает за команду Формулы-1 "Альфа Ромео". Таким образом, Зайдль будет заниматься более масштабными вопросами, а не сам управлять командой Ф-1.

При этом сообщается, что изначальный план "Макларена" и Зайдля состоял в том, чтобы он завершил свой контракт с британской командой, который рассчитан до конца 2025 года, а затем перешел в "Ауди", чтобы возглавить их проект Формулы-1.