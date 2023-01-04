  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Haas представил новый логотип после смены спонсора
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Haas представил новый логотип после смены спонсора

Автоспорт
(1 голосов)

Он существенно отличается от предыдущего

Haas представил новый логотип после смены спонсора

фото - F1

Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила новый логотип. В нем сочетание гоночного коллектива и титульного спонсора – MoneyGram.

С 2023 года команда будет официально называться MoneyGram Haas F1 Team.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.

По теме
yellow-arrow
Дакар-2023. Мартин Мацик одержал победу в четвертом этапе среди грузовиков
yellow-arrow
Дакар-2023. Себастьен Лёб показал лучший результат среди легковых машин
yellow-arrow
В Альпин назвали дату презентации болида
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Haas
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде