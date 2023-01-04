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Haas представил новый логотип после смены спонсора
Он существенно отличается от предыдущего
фото - F1
Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила новый логотип. В нем сочетание гоночного коллектива и титульного спонсора – MoneyGram.
С 2023 года команда будет официально называться MoneyGram Haas F1 Team.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.
MoneyGram Haas F1 Team is here ????— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 4, 2023
For more details on the commencement of our new title partnership with @MoneyGram, click below ⤵️#HaasF1 #MoneyGramDrivesYouhttps://t.co/SMWHz66QYf
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