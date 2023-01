Haas представил новый логотип после смены спонсора

Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила новый логотип. В нем сочетание гоночного коллектива и титульного спонсора – MoneyGram.

С 2023 года команда будет официально называться MoneyGram Haas F1 Team.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.

MoneyGram Haas F1 Team is here ????



For more details on the commencement of our new title partnership with @MoneyGram, click below ⤵️#HaasF1 #MoneyGramDrivesYouhttps://t.co/SMWHz66QYf