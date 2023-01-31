Тото Вольфф продал свой раритетный Феррари

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф продал свой раритетный автомобиль марки "Феррари", сообщает издание Insider.

Модель F40, выпущенная в 1990 году, была выставлена на продажу через интернет-рынок элитных авто. Цена продажи не указана, однако данная модель, считающаяся одним из лучших дорожных "Феррари" в истории компании, стоит на рынке от $ 1,4 млн до $ 1,7 млн.

На момент продажи пробег авто составил 5,5 тысяч км, а все оригинальные запчасти были сохранены. Экземпляр стал одним из 27 штук, завезённых в Испанию. Всего же было произведено 1315 машин.

"Предлагается прямо из коллекции генерального директора "Мерседес-Бенц Ф-1" Тото Вольфа. 1 из 27 экземпляров, поставленных в Испанию", – сообщается на сайте с объявлением.